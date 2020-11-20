Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Даниил Глейхенгауз: большой спорт — это не про здоровье

Даниил Глейхенгауз: большой спорт — это не про здоровье
Фигурное катание / Гран-при 0

Хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в группе тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, напомнил, что люди, профессионально занимающиеся спортом, неизбежно рискуют здоровьем, причём не только физическим.

«Все мы знаем: одно дело – заниматься спортом для здоровья, а другое – быть частью большого спорта. Большой спорт – это не про здоровье. Здесь могут возникать как физические, так и психологические травмы.

Но мы стараемся быть в постоянном контакте с детьми, проговаривать, обсуждать какие-то моменты. Главное – найти правильные слова, поддержать, объяснить, почему случилось то, что случилось. Важно всегда оставаться честным. Не говорить, какой ты у нас замечательный, а мир несправедливый. Нет, если что-то не вышло, у этого есть причина, что-то не доработали, надо становиться лучше, и результаты придут», — приводит слова Глейхенгауза GQ Russia.

Жулин: слышал, у Щербаковой было чуть ли не воспаление лёгких
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020