Даниил Глейхенгауз: большой спорт — это не про здоровье

Хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в группе тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, напомнил, что люди, профессионально занимающиеся спортом, неизбежно рискуют здоровьем, причём не только физическим.
«Все мы знаем: одно дело – заниматься спортом для здоровья, а другое – быть частью большого спорта. Большой спорт – это не про здоровье. Здесь могут возникать как физические, так и психологические травмы.
Но мы стараемся быть в постоянном контакте с детьми, проговаривать, обсуждать какие-то моменты. Главное – найти правильные слова, поддержать, объяснить, почему случилось то, что случилось. Важно всегда оставаться честным. Не говорить, какой ты у нас замечательный, а мир несправедливый. Нет, если что-то не вышло, у этого есть причина, что-то не доработали, надо становиться лучше, и результаты придут», — приводит слова Глейхенгауза GQ Russia.
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