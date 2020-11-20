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Евгения Медведева рассказала, как шутка подруги помогла ей выиграть турнир

Евгения Медведева рассказала, как шутка подруги помогла ей выиграть турнир
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как шутка подруги помогла ей одержать победу на турнире.

«Помню, несколько лет назад на соревнованиях у меня была боязнь, что я плохо выступлю из-за того, что на тренировках ничего не получалось. Боялась, что провалюсь.

Я позвонила близкой подруге за три часа до выступления, она рассмеялась тогда и сказала: «Медведева, под тобой только пьедестал может провалиться». Меня рассмешила эта шутка, и я совсем потеряла страх. Тот турнир я выиграла», — написала Медведева в своём «инстаграме».

21-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.

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