Евгения Медведева рассказала, как шутка подруги помогла ей выиграть турнир

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как шутка подруги помогла ей одержать победу на турнире.
«Помню, несколько лет назад на соревнованиях у меня была боязнь, что я плохо выступлю из-за того, что на тренировках ничего не получалось. Боялась, что провалюсь.
Я позвонила близкой подруге за три часа до выступления, она рассмеялась тогда и сказала: «Медведева, под тобой только пьедестал может провалиться». Меня рассмешила эта шутка, и я совсем потеряла страх. Тот турнир я выиграла», — написала Медведева в своём «инстаграме».
21-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.
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