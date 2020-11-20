Квителашвили прокомментировал победу в короткой программе на Гран-при России

Грузинский фигурист Морис Квителашвили, занимающийся в группе Этери Тутберидзе, прокомментировал победу в короткой программе на этапе Гран-при в Москве.
За технику Квителашвили получил 55,91 балла, за компоненты — 43,65 балла. Следом расположились Пётр Гуменник и Михаил Коляда, занявшие второе и третье места соответственно.
«Доволен сегодняшним выступлением, мы очень долго к нему готовились. Наконец-то появилась возможность выступить и показать себя. Очень рад, что всё сложилось в короткой программе. Надеюсь, завтра тоже получится всё задуманное.
Хочу поблагодарить своих родителей, тренеров и всех болельщиков за поддержку. Мне много писали, желали удачи, и я хочу поблагодарить каждого», — передаёт слова Квителашвили корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
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