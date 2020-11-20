Пётр Гуменник: планировал исполнять два четверных, но тренер сказала «не надо»

Российский фигурист Пётр Гуменник прокомментировал своё выступление на этапе Гран-при в Москве.

«Доволен, что получился чистый прокат и набрал много баллов. Изначально планировал исполнять два четверных: лутц и сальхов, но во время разминки на полу Вероника Анатольевна (Дайнеко. — Прим. ред.) сказала, что так делать не надо. Я сначала не поверил, но потом принял это решение. Поэтому мне было легко откатать программу с одним четверным, я не нервничал и наслаждался прокатом», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

Пётр Гуменник выполнил прокат в рамках короткой программы на 96,26 балла, уступив лишь грузинскому фигуристу Морису Квителашвили (99,56). Спортсмены покажут выступления произвольной программы завтра, 21 ноября.