Пётр Гуменник: планировал исполнять два четверных, но тренер сказала «не надо»

Российский фигурист Пётр Гуменник прокомментировал своё выступление на этапе Гран-при в Москве.
«Доволен, что получился чистый прокат и набрал много баллов. Изначально планировал исполнять два четверных: лутц и сальхов, но во время разминки на полу Вероника Анатольевна (Дайнеко. — Прим. ред.) сказала, что так делать не надо. Я сначала не поверил, но потом принял это решение. Поэтому мне было легко откатать программу с одним четверным, я не нервничал и наслаждался прокатом», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
Пётр Гуменник выполнил прокат в рамках короткой программы на 96,26 балла, уступив лишь грузинскому фигуристу Морису Квителашвили (99,56). Спортсмены покажут выступления произвольной программы завтра, 21 ноября.
- 20 ноября 2020
-
16:52
-
16:01
-
15:46
-
15:25
-
15:05
-
14:33
-
12:48
-
12:10
-
11:46
-
11:43
-
11:25
-
11:09
-
10:10
-
09:20
-
07:03
- 19 ноября 2020
-
23:32
-
21:35
-
20:58
-
20:34
-
19:28
-
19:17
-
18:52
-
18:10
-
17:42
-
16:38
-
16:16
-
15:06
-
14:25
-
14:09
-
13:11
-
13:00
-
12:25
-
11:11
-
10:06
-
09:00