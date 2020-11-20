Урманов: когда Липницкая приехала в Сочи, напоминала маленького затравленного зверька

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Урманов рассказал, в каком состоянии в ноябре 2015 года перешла к нему из группы Этери Тутберидзе победительница Игр в Сочи в команде Юлия Липницкая, провалившая сезон-2014/2015.

«Можно ли было реанимировать Юлию Липницкую? Не поверите, но это сделать удалось. Когда Липницкая приехала в Сочи, она напоминала маленького затравленного зверька. Через три-четыре месяца она превратилась в нормального ребёнка, которым и была для меня на протяжении всего времени совместной работы. Стала нормальной девчонкой, а затем — нормальной девушкой, у которой появились интересы в жизни.

Скоро её дочурке исполнится полгода. Спорт был вчера, а сегодня появилось что-то иное, не менее важное. Если же говорить о профессиональных вещах, то за время нашей работы мы и в технике что-то подправили, и программы интересные поставили. То, что олимпийская чемпионка завершила карьеру в 19 лет, вопрос не ко мне. В нашем коллективе мы направляли Липницкую на правильный путь, но она очень долго шла по-другому. Пожалуй, на этом и закроем тему», — приводит слова Урманова «Спорт уик-энд».