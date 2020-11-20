Виктория Синицина — о травме: чтобы до конца вылечить колено, нужно сидеть дома

Чемпионка Европы Виктория Синицина, выступающая в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым, рассказала о травме, из-за которой пара не сумела завершить произвольную программу на этапе Кубка России.

«Полностью проблема с коленями не исчезла, иногда катаюсь в наколеннике. Как сказали врачи, чтобы до конца вылечить колено, нужно сидеть дома, избегать нагрузки. Я постаралась посидеть полторы недели.

Старалась совместить реабилитацию с подготовкой, очень хотели подготовиться к соревнованиям. Уверена, к будущим соревнованиям нам удастся подойти в лучшей форме», — передаёт слова Синициной корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

Синицина и Кацалапов захватили лидерство после ритмического танца на этапе серии Гран-при в Москве.