Виктория Синицина — о травме: чтобы до конца вылечить колено, нужно сидеть дома
Чемпионка Европы Виктория Синицина, выступающая в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым, рассказала о травме, из-за которой пара не сумела завершить произвольную программу на этапе Кубка России.
«Полностью проблема с коленями не исчезла, иногда катаюсь в наколеннике. Как сказали врачи, чтобы до конца вылечить колено, нужно сидеть дома, избегать нагрузки. Я постаралась посидеть полторы недели.
Старалась совместить реабилитацию с подготовкой, очень хотели подготовиться к соревнованиям. Уверена, к будущим соревнованиям нам удастся подойти в лучшей форме», — передаёт слова Синициной корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
Синицина и Кацалапов захватили лидерство после ритмического танца на этапе серии Гран-при в Москве.
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