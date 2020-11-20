Алексей Урманов: в 18 лет профессиональный спорт должен начинаться, а не заканчиваться

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Урманов высказал мнение о необходимости повышения возрастного ценза при переходе из юниорского разряда во взрослый.

«Ничего плохого в этой идее точно нет. Прежде всего потому, что болельщики хотят подольше видеть на льду своих любимых фигуристов. И не только фигуристов. Поклонники биатлона не уставали восторгаться Уле-Эйнаром Бьорндаленом, ставшим олимпийским чемпионом в 40 лет и чемпионом мира в 42. Японец Юдзуру Ханю выиграл два олимпийских золота, но не потерял интереса к фигурному катанию.

Увы, вся жизнь российских фигуристок укладывается в один олимпийский цикл. Они появляются — и очень быстро уступают место тем, кто идёт за ними. Хотя мне очень интересно наблюдать за Елизаветой Туктамышевой, которая в свои 23 уже несколько лет считается ветераном отечественного фигурного катания. Подняв, даже на самую малость, переходный возраст, мы бы продлили спортивную жизнь целым поколениям фигуристок. В 18 лет профессиональный спорт должен начинаться, а не заканчиваться. Посмотрите, как изменился Коляда и как по-новому, по-мужски выглядят его программы!» — приводит слова Урманова «Спорт уик-энд».