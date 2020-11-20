Синицина и Кацалапов превзошли мировой рекорд Пападакис и Сизерона на Гран-при в Москве
Танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов за исполнение ритмического танца на этапе серии Гран-при в Москве получил от судей оценку, превышающую мировой рекорд. Официальное достижение принадлежит французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону и равняется 90,03. Рекорд был установлен на этапе Гран-при сезона-2019/2020 в Японии. Выступление Синициной и Кацалапова в Москве было оценено арбитрами в 91,13 балла. При этом за один из компонентов (композицию) россияне получили наивысшую оценку — 10 баллов.
Рекорд Синициной и Кацалапова не будет засчитан, так как серия Гран-при в сезоне-2020/2021 проходит в формате национальных соревнований.
Напомним, что Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат Европы–2020, опередив Пападакис и Сизерона.
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