Мишина и Галлямов захватили лидерство после короткой программы на этапе Гран-при в Москве

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при в Москве. Они допустили лишь небольшую ошибку в параллельном прыжке.

Второе место перед произвольной программой занимают чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Партнёрша ошиблась при приземлении с выброса.

Третьи оценки дня получили Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, которые дебютировали на соревнованиях среди взрослых.

Фигурное катание. Этап серии Гран-при в Москве

Пары. Короткая программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 79,34.

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 78,29.

3. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов – 73,84.