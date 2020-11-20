Мишина и Галлямов захватили лидерство после короткой программы на этапе Гран-при в Москве
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при в Москве. Они допустили лишь небольшую ошибку в параллельном прыжке.
Второе место перед произвольной программой занимают чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Партнёрша ошиблась при приземлении с выброса.
Третьи оценки дня получили Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, которые дебютировали на соревнованиях среди взрослых.
Фигурное катание. Этап серии Гран-при в Москве
Пары. Короткая программа
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 79,34.
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 78,29.
3. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов – 73,84.
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