Мишина и Галлямов: нам помогла поддержка болельщиков, сегодня катались для них

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали своё выступление в короткой программе на этапе серии Гран-при в Москве. Пара лидирует перед произвольной программой. Ранее Мишина и Галлямов выиграли этап Кубка России в Казани.
«Сложно сравнить сегодняшний прокат с Казанью: что-то получилось, а что-то нет. Но мы сделаем выводы и будем готовиться к следующему дню. Нам было приятно показать наш прокат. Поддержка болельщиков нам помогла, сегодня катались для них», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата».
«Были технические ошибки, но сегодня их не должно было быть. Техника здесь ни при чём, это всё переживания. Возможно, не успели восстановиться после Казани», — сказала Мишина.
Пара начала сезон с этапа Кубка России в Казани, так как фигуристы вынуждены были прервать тренировки из-за коронавируса у партнёра.
«Болезнь не повлияла на подготовку. Да, сроки поджимали, но другого выбора не было. Мы должны были выступить на Кубке России», — сказал Галлямов.
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