Бойкова и Козловский: да, что-то не получилось, но нам всё понравилось

Чемпионы Европы российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали выступление в короткой программе на этапе серии Гран-при в Москве. Пара занимает второе место перед произвольной программой. Бойкова приземлилась на две ноги после исполнения выброса, ещё 1 балл спортсмены потеряли за нарушение времени проката.

«Ещё на прошлой неделе был турнир, но мы в привычном режиме накатываем программы. Очередной прокат не является каким-то из ряда вон выходящим. Приятно погрузиться в атмосферу больших соревнований. Да, что-то не получилось, но нам всё понравилось. Забываем сегодняшний день и уже концентрируемся на завтра», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата».

«Мы катаем не только для результата, но и для болельщиков», — добавила Бойкова.

Пара начала сезон с этапа Кубка России в Казани, так как фигуристы вынуждены были прервать тренировки из-за коронавируса у партнёра.

«Это уже пройденный этап. Слава богу, в моём случае не было тяжёлых последствий. Рад, что для меня и моей семьи это закончилось наилучшим образом», — прокомментировал Козловский.