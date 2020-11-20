Аполлинария Панфилова — о дебюте среди взрослых: для первого раза было неплохо

Чемпионка мира среди юниоров 2020 года Аполлинария Панфилова, выступающая в спортивной паре с Дмитрием Рыловым, прокомментировала выступление пары в короткой программе на этапе серии Гран-при в Москве.
Фигуристы, для которых эти соревнования являются дебютом среди взрослых, уверенно справились с прокатом под музыку из кинофильма «Джокер» и занимают третье место перед произвольной программой.
«Для первого раза было неплохо, довольны прокатом. В начале сезона мы пропустили очень много тренировок и соревнований. Сегодня были проблемы, но мы исправимся. Будем работать дальше», — передаёт слова Панфиловой корреспондент «Чемпионата».
Соревнования и тренировки в начале сезона фигуристы пропустили из-за коронавируса у партнёра.
Произвольную программу спортивные пары покажут завтра, 21 ноября.
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