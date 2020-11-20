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Аполлинария Панфилова — о дебюте среди взрослых: для первого раза было неплохо

Аполлинария Панфилова — о дебюте среди взрослых: для первого раза было неплохо
Фигурное катание / Гран-при 0

Чемпионка мира среди юниоров 2020 года Аполлинария Панфилова, выступающая в спортивной паре с Дмитрием Рыловым, прокомментировала выступление пары в короткой программе на этапе серии Гран-при в Москве.

Фигуристы, для которых эти соревнования являются дебютом среди взрослых, уверенно справились с прокатом под музыку из кинофильма «Джокер» и занимают третье место перед произвольной программой.

«Для первого раза было неплохо, довольны прокатом. В начале сезона мы пропустили очень много тренировок и соревнований. Сегодня были проблемы, но мы исправимся. Будем работать дальше», — передаёт слова Панфиловой корреспондент «Чемпионата».

Соревнования и тренировки в начале сезона фигуристы пропустили из-за коронавируса у партнёра.
Произвольную программу спортивные пары покажут завтра, 21 ноября.

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