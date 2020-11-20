Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве, Трусова — третья

Чемпионка Европы Алёна Косторная захватила лидерство после короткой программы на этапе серии Гран-при в Москве. Косторная показала безошибочный прокат с двойным акселем.
Ставшая второй Елизавета Туктамышева блестяще исполнила тройной аксель, но допустила незначительные помарки в остальном прыжковом контенте, в том числе фигуристке пришлось добавить второй прыжок к лутцу, а не к флипу, и тулуп оказался только двойным.
Александра Трусова допустила серьёзные ошибки при попытке исполнения тройного акселя.
Фигурное катание. Этап серии Гран-при в Москве
Женщины. Короткая программа
1. Алёна Косторная – 78,84.
2. Елизавета Туктамышева – 74,70
3. Александра Трусова – 70,81.
4. Анастасия Гулякова – 70,07
5. Елизавета Нугуманова – 68,47
6. Софья Самодурова – 68,01
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