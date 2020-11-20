Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве, Трусова — третья

Чемпионка Европы Алёна Косторная захватила лидерство после короткой программы на этапе серии Гран-при в Москве. Косторная показала безошибочный прокат с двойным акселем.

Ставшая второй Елизавета Туктамышева блестяще исполнила тройной аксель, но допустила незначительные помарки в остальном прыжковом контенте, в том числе фигуристке пришлось добавить второй прыжок к лутцу, а не к флипу, и тулуп оказался только двойным.

Александра Трусова допустила серьёзные ошибки при попытке исполнения тройного акселя.

Фигурное катание. Этап серии Гран-при в Москве

Женщины. Короткая программа

1. Алёна Косторная – 78,84.

2. Елизавета Туктамышева – 74,70

3. Александра Трусова – 70,81.

4. Анастасия Гулякова – 70,07

5. Елизавета Нугуманова – 68,47

6. Софья Самодурова – 68,01