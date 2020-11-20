Плющенко — Трусовой об ошибке на акселе: ещё не вечер, всё впереди. Дожмём его

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поддержал подопечную Александру Трусову после неудачного исполнения короткой программы на этапе серии Гран-при в Москве.
Трусова допустила очень серьёзные ошибки при исполнении первого прыжка – тройного акселя, смазав впечатление от проката.
«Очень красиво каталась. Эмоционально каталась, просто великолепно. Красивая, артистичная становишься, вообще фантастика. Порадовала. Аксель — ничего, поработаем ещё, ещё не вечер, всё впереди. Дожмём его. Очень красивые линии, позы красивые, шаги. Смотри, какой взгляд, фантастика», — говорил Плющенко Трусовой в ожидании оценок.
«Это ок, другое дело», — добавил Евгений, увидев улыбку на лице подопечной.
Трусова занимает третье место после короткой программы, уступая 8 баллов лидеру — Алёне Косторной.
- 20 ноября 2020
-
22:28
-
22:25
-
22:03
-
21:54
-
21:40
-
21:31
-
21:01
-
20:20
-
20:12
-
19:58
-
19:14
-
18:30
-
18:11
-
17:53
-
17:44
-
17:32
-
17:23
-
17:20
-
16:52
-
16:01
-
15:46
-
15:25
-
15:05
-
14:33
-
12:48
-
12:10
-
11:46
-
11:43
-
11:25
-
11:09
-
10:10
-
09:20
-
07:03
- 19 ноября 2020
-
23:32
-
21:35