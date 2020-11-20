Плющенко — Трусовой об ошибке на акселе: ещё не вечер, всё впереди. Дожмём его

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поддержал подопечную Александру Трусову после неудачного исполнения короткой программы на этапе серии Гран-при в Москве.

Трусова допустила очень серьёзные ошибки при исполнении первого прыжка – тройного акселя, смазав впечатление от проката.

«Очень красиво каталась. Эмоционально каталась, просто великолепно. Красивая, артистичная становишься, вообще фантастика. Порадовала. Аксель — ничего, поработаем ещё, ещё не вечер, всё впереди. Дожмём его. Очень красивые линии, позы красивые, шаги. Смотри, какой взгляд, фантастика», — говорил Плющенко Трусовой в ожидании оценок.

«Это ок, другое дело», — добавил Евгений, увидев улыбку на лице подопечной.

Трусова занимает третье место после короткой программы, уступая 8 баллов лидеру — Алёне Косторной.