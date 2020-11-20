Алёна Косторная — о работе с Ше-Линн Бурн: это опыт, который был мне очень нужен

Чемпионка Европы Алёна Косторная рассказала о работе над произвольной программой с канадским хореографом Ше-Линн Бурн. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, тренировки проходят в онлайн-режиме по видеосвязи.
«Очень давно хотела поработать с этим хореографом. Обрадовалась, когда узнала это, онлайн не онлайн — было всё равно. Услышала — завизжала. Мне очень понравилась работа, всё было понятно, просто. Был полный коннект и связь, она что-то присылала. В субботу мы тренировались: включалась камера, я надевала наушники и работала. Приходилось учить названия шагов на английском, потому что не знала, как они называются. Иногда догадывалась по логике, а если не понимала, мне показывали. Такой опыт был мне очень нужен, новая работа, и мне это очень понравилось», — передаёт слова Косторной корреспондент «Чемпионата».
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