Алёна Косторная — о тройном акселе: лучше чисто откатать, не выпрыгивая из штанов

Чемпионка Европы Алёна Косторная, лидирующая после короткой программы на этапе серии Гран-при в Москве, рассказала, когда вставит в программу тройной аксель, который в минувшем сезоне позволил ей уверенно дебютировать среди взрослых, одержать немало побед и стал визитной карточной фигуристки.
«Буду ли прыгать в произвольной программе? Нет, пробовать его пока не будем, надо наработать. Зачем показывать элемент, если он не совсем готов? Считаю, что лучше чисто откатать с теми же тройными прыжками, не выпрыгивая из штанов, чем я буду ужасно падать.
Сейчас триксель стал лучше получаться, уже ловлю те ощущения, которые были. Но пока не будем рисковать. Чистые попытки бывали, но немного», — приводит слова Косторной Sport24.
В межсезонье Косторная перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Из-за перерыва в тренировках Алёна сосредоточилась на постановке программ и не успела восстановить тройной аксель.
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