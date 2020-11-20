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Алёна Косторная — о тройном акселе: лучше чисто откатать, не выпрыгивая из штанов

Алёна Косторная — о тройном акселе: лучше чисто откатать, не выпрыгивая из штанов
Фигурное катание / Гран-при 0

Чемпионка Европы Алёна Косторная, лидирующая после короткой программы на этапе серии Гран-при в Москве, рассказала, когда вставит в программу тройной аксель, который в минувшем сезоне позволил ей уверенно дебютировать среди взрослых, одержать немало побед и стал визитной карточной фигуристки.

«Буду ли прыгать в произвольной программе? Нет, пробовать его пока не будем, надо наработать. Зачем показывать элемент, если он не совсем готов? Считаю, что лучше чисто откатать с теми же тройными прыжками, не выпрыгивая из штанов, чем я буду ужасно падать.

Сейчас триксель стал лучше получаться, уже ловлю те ощущения, которые были. Но пока не будем рисковать. Чистые попытки бывали, но немного», — приводит слова Косторной Sport24.

В межсезонье Косторная перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Из-за перерыва в тренировках Алёна сосредоточилась на постановке программ и не успела восстановить тройной аксель.

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