Гончаренко: Косторная повзрослела, и это видно

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поделилась мнением о форме российской фигуристки Алёны Косторной на Гран-при России в Москве, а также о выступлениях девушек на соревнованиях.
«Алёна повзрослела, подросла, это видно. Есть оправдывающие её факторы – приостановка тренировок из-за коронавируса и потерянное время из-за смены тренера.
У Алёны сейчас нет прошлогодней звенящей формы, но она постепенно набирает, поставлены неплохие программы, подобраны хорошие костюмы. Вау-эффекта ещё нет, но всегда хочется большего, ведь потенциально Алёна способна на многое.
Подводя итог первого дня женских соревнований, очень хочется в произвольной увидеть не просто выкатывание программ, а выступления, от которых захватывает дух, и настоящую борьбу, чтобы девчонки боролись за свои классные программы, не гонялись за элементами, а выступали как настоящие артисты. Они же искренне любят фигурное катание, и хочется, чтобы они показали это зрителям», — цитирует Гончаренко Metaratings.
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