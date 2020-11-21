Ирина Роднина прокомментировала программы российских фигуристок на Гран-при России
Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнением о короткой программе российских фигуристок на Гран-при России.
«Алёна Косторная мне понравилась катанием. Она сама по себе важная. Этот человек создан для фигурного катания. У неё хорошие прыжки, вращения. Но мне абсолютно не понравилась ни программа, ни музыка. Фигуристке с таким катанием необходима более интересная и содержательная программа.
Александра Трусова — молодец, решилась на тройной аксель, но над этим прыжком необходимо ещё работать. Понятное дело, она смотрит в перспективу, на Олимпийские игры. Ей на Олимпиаде без тройного акселя делать будет нечего. А Елизавета Туктамышева не должна была ошибаться", — цитирует Роднину News.ru.
Алёна Косторная — о тройном акселе: лучше чисто откатать, не выпрыгивая из штанов
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