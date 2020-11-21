Гуменник: готовность была хорошей, но я дважды упал

Российский фигурист Пётр Гуменник поделился мнением о своём выступлении на Гран-при России в Москве, где занял третье место.

«Готовность была хорошей, но я два раза упал. Сделал хороший сальхов, сделал неидеально аксель, стал думать, почему, и шлепнулся с твизла. После этого я еще сильнее расстроился, стал не успевать в музыку, мельтешить и упал с сальхова.



Обычно не думаю о месте, важно не думать о том, как катают соперники. Для себя я говорю, что самое главное — показать, что я умею», — приводит слова Гуменника Sport24.

18-летний спортсмен показал третий результат, набрав 268,47 балла. Вторым стал грузинский фигурист Морис Квителашвили, получивший оценку 275,80 балла. Победу на соревнованиях одержал Михаил Коляда с результатом 281,89 балла.