Гуменник: готовность была хорошей, но я дважды упал

Российский фигурист Пётр Гуменник поделился мнением о своём выступлении на Гран-при России в Москве, где занял третье место.
«Готовность была хорошей, но я два раза упал. Сделал хороший сальхов, сделал неидеально аксель, стал думать, почему, и шлепнулся с твизла. После этого я еще сильнее расстроился, стал не успевать в музыку, мельтешить и упал с сальхова.
Обычно не думаю о месте, важно не думать о том, как катают соперники. Для себя я говорю, что самое главное — показать, что я умею», — приводит слова Гуменника Sport24.
18-летний спортсмен показал третий результат, набрав 268,47 балла. Вторым стал грузинский фигурист Морис Квителашвили, получивший оценку 275,80 балла. Победу на соревнованиях одержал Михаил Коляда с результатом 281,89 балла.
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