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Квителашвили — о заболевании Медведевой: проблема не носит массового характера

Квителашвили — о заболевании Медведевой: проблема не носит массового характера
Фигурное катание / Гран-при 0

Грузинский фигурист Морис Квителашвили прокомментировал своё выступление на этапе Гран-при в Москве, где занял второе место. Также спортсмен рассказал о своей реакции на новость о заболевании Евгении Медведевой.

«Очень рад участвовать в соревнованиях, наконец-то старт сезона. Соскучились по адреналину, болельщикам. Меня всегда тут хорошо принимают. Я благодарен России, воспитан здесь.

Мой кашель? Это из-за проката, честно. Конечно, слышал и про Аню Щербакову, и Женю Медведеву. Меня это не выбило из колеи. Будем надеяться, все восстановятся, будем за них переживать. Проблема не носит массового характера", — цитирует Квителашвили «Спорт-Экспресс».

Квителашвили стал вторым на соревнованиях в Москве с результатом 275,80 балла. Первое место занял россиянин Михаил Коляда, набрав 281,89 балла. Третий результат показал российский фигурист Пётр Гуменник — 268,47 балла.

Источник: Евгения Медведева заразилась коронавирусом
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