Губерниев – о жалобах на Гран-при в Москве: сейчас обниматься и целоваться вообще нельзя

Известный спортивный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что американский журналист Филипп Херш углядел на этапе Гран-при в Москве нарушения по противодействию COVID-19 и обещал обратиться в ISU.

«Если все обнимались и целовались без масок, то он прав. Я просто не видел. Если хотите, чтобы я поддержал тех, кто обнимается и целуется без масок, то я не буду этого делать. Не в курсе, что было во время соревнований, но по-прежнему считаю, что сейчас обниматься и целоваться вообще нельзя. Тем более ходить без масок. Нужно соблюдать меры предосторожности. Не знаю, прав или нет американский журналист, и не курсе ситуации, которая была на соревнованиях. Но если это правда, то он абсолютно прав.



Какая предвзятость? У нас 25 тысяч заболевших! Это предвзятость, что ли? Не ищите чёрную кошку там, где её нет. Если он наврал, то наврал. А если прав, то организаторы должны нести ответственность. Должна быть социальная дистанция, это правила не только наши, но и международные. Не знаю, как в Америке, но то, что у нас многие пренебрегают этими правилами, – это факт», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.