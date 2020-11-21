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Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли Гран-при России в танцах на льду

Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли Гран-при России в танцах на льду
Фигурное катание / Гран-при 0

Чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали победителями российского этапа серии Гран-при. В Москве Синицина и Кацалапов наконец-то впервые в сезоне полностью показали новую произвольную программу, поставленную под композиции Майкла Джексона. Несмотря на незначительные ошибки в дебютном прокате, Виктория и Никита уверенно опередили всех конкурентов.

Напомним, в ходе этой программы на этапе Кубка России партнёрша получила травму, из-за которой дуэту пришлось сняться с соревнований и некоторое время восстанавливаться.

Вторыми на этапе Гран-при в москве стали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, на третью ступень пьедестала почёта поднялись Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин.

Фигурное катание. Гран-при России. Москва
Танцы

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов – 217,51.
2. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро – 206,91.
3. Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин – 199,25
4. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин – 193,18.
5. Аннабель Морозов/Андрей Багин – 191,00.

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