Тарасова — Бузовой: у тебя хорошенькие ножки, выступление — нежнятина

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высоко оценила прокат ведущей и певицы Ольги Бузовой и олимпийского чемпиона в команде Дмитрия Соловьёва в очередном выпуске «Ледникового периода». После предыдущего выпуска пара была в номинации, но получив за новый номер 11,96 балла, продолжит выступать в проекте.

«Нежнятина. Очень профессионально. Оля, я очень рада за то, что ты смогла, что тебя не трясло. Ты всё делала прекрасно. Ты прямо жила в этой музыке, и очень интересная постановка, очень интересное исполнение. Вы каждую деталь прочувствовали и передали это нам. Оля, я даже не ожидала. И я рада, потому что большой прогресс. Даже ноги тянула, а у тебя хорошенькие ножки», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.