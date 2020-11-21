Тарасова — Бузовой: у тебя хорошенькие ножки, выступление — нежнятина
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высоко оценила прокат ведущей и певицы Ольги Бузовой и олимпийского чемпиона в команде Дмитрия Соловьёва в очередном выпуске «Ледникового периода». После предыдущего выпуска пара была в номинации, но получив за новый номер 11,96 балла, продолжит выступать в проекте.
«Нежнятина. Очень профессионально. Оля, я очень рада за то, что ты смогла, что тебя не трясло. Ты всё делала прекрасно. Ты прямо жила в этой музыке, и очень интересная постановка, очень интересное исполнение. Вы каждую деталь прочувствовали и передали это нам. Оля, я даже не ожидала. И я рада, потому что большой прогресс. Даже ноги тянула, а у тебя хорошенькие ножки», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.
«Полная фигня». Губерниев оценил выступление Бузовой и Соловьёва на «Ледниковом периоде»
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