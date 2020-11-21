Фигурист Михаил Коляда прокомментировал выступление на Гран-при России
Серебряный призёр олимпийских игр в команде Михаил Коляда прокомментировал своё выступление на этапе серии Гран-при в Москве.
Коляда был лишь третьим после короткой программы, но в произвольной допустил меньше ошибок, чем ближайшие конкуренты, и традиционно получил очень высокие баллы за компоненты — качество катания и композицию. Произвольную программу на музыку из фильма «Белый ворон» о танцовщике Рудольфе Нурееве поставил для Коляды хореограф Илья Авербух, который также присутствовал на прокате.
«Я буду продолжать традицию насчёт краткости. Всё хорошо — и по настроению, и по самочувствию. Мы работаем.
Присутствие Авербуха? Если честно, я заметил его только после проката», — приводит слова Коляды Sport24.
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Все подробности решающих сражений на московском этапе Гран-при по фигурному катанию в онлайн-трансляции «Чемпионата».
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