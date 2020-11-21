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Фигурист Михаил Коляда прокомментировал выступление на Гран-при России

Фигурист Михаил Коляда прокомментировал выступление на Гран-при России
Фигурное катание / Гран-при 0

Серебряный призёр олимпийских игр в команде Михаил Коляда прокомментировал своё выступление на этапе серии Гран-при в Москве.

Коляда был лишь третьим после короткой программы, но в произвольной допустил меньше ошибок, чем ближайшие конкуренты, и традиционно получил очень высокие баллы за компоненты — качество катания и композицию. Произвольную программу на музыку из фильма «Белый ворон» о танцовщике Рудольфе Нурееве поставил для Коляды хореограф Илья Авербух, который также присутствовал на прокате.

«Я буду продолжать традицию насчёт краткости. Всё хорошо — и по настроению, и по самочувствию. Мы работаем.

Присутствие Авербуха? Если честно, я заметил его только после проката», — приводит слова Коляды Sport24.

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