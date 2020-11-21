Третьяк: наши фигуристы и хоккеисты почти непобедимы, и за нами тянутся футболисты
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал выступление чемпионки мира в парном катании Марии Петровой и бронзового призёра чемпионата Европы по футболу Дмитрия Сычёва в очередном выпуске телевизионного проекта «Ледниковый период». Третьяк входит в состав жюри телешоу.
«Фигурное катание — это тоже „Красная машина“. Как и наши хоккеисты, фигуристы тоже практически непобедимы, почти всегда с медалями. Это символ нашей национальной гордости. Футболисты тоже тянутся за нами. Дима Сычёв сегодня показал себя настоящим мужчиной. Ты поднял Машу наверх, как флаг, и удержал там. Это было потрясающе красиво. Мне очень понравилось, и поэтому 6,0», — сказал Третьяк в эфире Первого канала.
Евсеев: не осуждаю Сычёва. Перешёл в фигурное катание, имеет право
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