Третьяк: наши фигуристы и хоккеисты почти непобедимы, и за нами тянутся футболисты

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал выступление чемпионки мира в парном катании Марии Петровой и бронзового призёра чемпионата Европы по футболу Дмитрия Сычёва в очередном выпуске телевизионного проекта «Ледниковый период». Третьяк входит в состав жюри телешоу.

«Фигурное катание — это тоже „Красная машина“. Как и наши хоккеисты, фигуристы тоже практически непобедимы, почти всегда с медалями. Это символ нашей национальной гордости. Футболисты тоже тянутся за нами. Дима Сычёв сегодня показал себя настоящим мужчиной. Ты поднял Машу наверх, как флаг, и удержал там. Это было потрясающе красиво. Мне очень понравилось, и поэтому 6,0», — сказал Третьяк в эфире Первого канала.