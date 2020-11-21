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Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли Гран-при России в парном катании Rostelecom Cup

Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли Гран-при России в парном катании
Фигурное катание / Гран-при 0

Чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями этапа серии Гран-при в Москве в парном катании. Бойкова и Козловский впервые в сезоне показали безупречный прокат произвольной программы. Им не хватило 1,33 балла до мирового рекорда китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цун.

Лидировавшие после короткой программы Анастасия Мишина и Александр Галлямов допустили небольшую ошибку при исполнении комбинации из трёх прыжков и уступили первое место товарищам по группе Тамары Москвиной.

Бронзовыми призёрами первого в карьере взрослого турнира стали чемпионы мира среди юниоров Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов.

Фигурное катание. Гран-при России. Москва
Спортивные пары

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 232,56
2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 225,80
3. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов – 210,07

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