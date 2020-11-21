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Исинбаева – Сычёву: хоть бы глазком на меня взглянул!

Исинбаева – Сычёву: хоть бы глазком на меня взглянул!
Фигурное катание / Прочие турниры 0

После номера чемпионки мира в парном катании Марии Петровой и бронзового призёра чемпионата Европы по футболу Дмитрия Сычёва в очередном выпуске телевизионного проекта «Ледниковый период» произошёл любопытный диалог между двукратной олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой, заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой и Сычёвым.

Исинбаева: Дима, я на тебя смотрела весь прокат и думала, сколько же в тебе страсти. Мне кажется, сегодня ты выпалил всё, что было у тебя внутри. Выпалил на Машу, не на меня. Хоть бы глазком на меня взглянул! У меня всё сошлось. И эта поддержка — кажется, жимовая… И теперь вообще с рукой между ног. Вообще шикарно было. Так уверенно, так круто. Дима, ты меня сегодня поразил. Маша была в твоих руках куклой, покорной женщиной. Мне показалось, что она изменила и ты её мотал за это: «Ах так? Ну вот, отрабатывай!» Именно это я увидела на льду.

Тарасова: У нас на чемпионате России судей не хватает. Мне кажется, Лена-то уже дозрела. И про позицию, и про всё. Олимпийские чемпионы и чемпионы мира — отдельные люди.

Сычёв: Сегодня мы катались для всех, но чуть больше — для Елены. Думаю, главная оценка — это то, что мы в ней пробудили вулкан. Елена, спасибо большое. Такого огненного комментария мы не слышали от вас весь проект.

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