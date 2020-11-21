Дмитрий Козловский: после проката прокричал: «Это наше место! В очередь»
Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, прокомментировал победу на Гран-при России в Москве. Чемпионы Европы впервые в сезоне-2020/2021 показали безупречный прокат произвольной программы, по окончании которого партнёр сделал победный жест.
«Это особенные эмоции. Всегда говорил: работа с залом, отдача — именно то, что даёт нам возможность существовать и делать то, что делаем. Мы работаем с лучшими специалистами в мире, окружены топовыми людьми. Мы движемся в правильном направлении.
После проката прокричал: «Это наше место! В очередь». Учитывая, как сегодня прокатали программу, мы находимся на своём месте», — приводит слова Козловского Sport24.
Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли Гран-при России в парном катании
- 21 ноября 2020
-
19:32
-
19:17
-
18:57
-
18:47
-
18:17
-
17:59
-
17:46
-
17:20
-
16:44
-
16:44
-
16:38
-
16:09
-
13:56
-
13:40
-
12:58
-
10:04
-
09:30
-
00:06
- 20 ноября 2020
-
23:58
-
23:24
-
22:28
-
22:25
-
22:03
-
21:54
-
21:40
-
21:31
-
21:01
-
20:20
-
20:12
-
19:58
-
19:14
-
18:30
-
18:11
-
17:53
-
17:44
Партнерский контент