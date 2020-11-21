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Дмитрий Козловский: после проката прокричал: «Это наше место! В очередь»

Дмитрий Козловский: после проката прокричал: «Это наше место! В очередь»
Фигурное катание / Гран-при 0

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, прокомментировал победу на Гран-при России в Москве. Чемпионы Европы впервые в сезоне-2020/2021 показали безупречный прокат произвольной программы, по окончании которого партнёр сделал победный жест.

«Это особенные эмоции. Всегда говорил: работа с залом, отдача — именно то, что даёт нам возможность существовать и делать то, что делаем. Мы работаем с лучшими специалистами в мире, окружены топовыми людьми. Мы движемся в правильном направлении.

После проката прокричал: «Это наше место! В очередь». Учитывая, как сегодня прокатали программу, мы находимся на своём месте», — приводит слова Козловского Sport24.

Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли Гран-при России в парном катании
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