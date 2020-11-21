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Туктамышева выиграла Гран-при России, Трусова — вне тройки призёров, фигурное катание, Rostelecom Cup

Туктамышева выиграла Гран-при России, Трусова — вне тройки призёров
Фигурное катание / Гран-при 0

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева стала победительницей Гран-при России в женском одиночном катании. Туктамышева допустила только одну незначительную ошибку — на приземлении с сольного тройного акселя. Свой коронный прыжок в каскаде Елизавета выполнила безупречно.

Алёна Косторная чисто исполнила программу, но без тройного акселя. Кроме того, судьи усмотрели у чемпионки Европы несколько недокрутов.

Александра Трусова не сумела исполнить все три сольных четверных прыжка: сальхов, лутц и тулуп. Каскад с четверным тулупом Трусова выполнила, но с ошибкой на приземлении с первого прыжка, за что получила снижение оценки от судей. Ещё раз Александра упала после тройного лутца.

В итоге на третье место поднялась безупречно откатавшая свою программу Анастасия Гулякова.

Фигурное катание. Гран-при России. Москва
Женщины

1. Елизавета Туктамышева – 223,39
2. Алёна Косторная – 220,78
3. Анастасия Гулякова – 199,03
4. Александра Трусова – 198,93

Фигурное катание. Гран-при-2020/21. Этап 3, Москва, Россия
Женщины. Произвольная программа
21 ноября 2020, суббота. 19:18 МСК
Окончено
1
Елизавета Туктамышева
Россия
223.39
2
Алёна Косторная
Россия
220.78
3
Анастасия Гулякова
Россия
199.03
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