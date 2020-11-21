Туктамышева выиграла Гран-при России, Трусова — вне тройки призёров

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева стала победительницей Гран-при России в женском одиночном катании. Туктамышева допустила только одну незначительную ошибку — на приземлении с сольного тройного акселя. Свой коронный прыжок в каскаде Елизавета выполнила безупречно.
Алёна Косторная чисто исполнила программу, но без тройного акселя. Кроме того, судьи усмотрели у чемпионки Европы несколько недокрутов.
Александра Трусова не сумела исполнить все три сольных четверных прыжка: сальхов, лутц и тулуп. Каскад с четверным тулупом Трусова выполнила, но с ошибкой на приземлении с первого прыжка, за что получила снижение оценки от судей. Ещё раз Александра упала после тройного лутца.
В итоге на третье место поднялась безупречно откатавшая свою программу Анастасия Гулякова.
Фигурное катание. Гран-при России. Москва
Женщины
1. Елизавета Туктамышева – 223,39
2. Алёна Косторная – 220,78
3. Анастасия Гулякова – 199,03
4. Александра Трусова – 198,93
- 21 ноября 2020
-
21:38
-
21:26
-
21:06
-
19:32
-
19:17
-
18:57
-
18:47
-
18:17
-
17:59
-
17:46
-
17:20
-
16:44
-
16:44
-
16:38
-
16:09
-
13:56
-
13:40
-
12:58
-
10:04
-
09:30
-
00:06
- 20 ноября 2020
-
23:58
-
23:24
-
22:28
-
22:25
-
22:03
-
21:54
-
21:40
-
21:31
-
21:01
-
20:20
-
20:12
-
19:58
-
19:14
-
18:30