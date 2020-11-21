Туктамышева выиграла Гран-при России, Трусова — вне тройки призёров

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева стала победительницей Гран-при России в женском одиночном катании. Туктамышева допустила только одну незначительную ошибку — на приземлении с сольного тройного акселя. Свой коронный прыжок в каскаде Елизавета выполнила безупречно.

Алёна Косторная чисто исполнила программу, но без тройного акселя. Кроме того, судьи усмотрели у чемпионки Европы несколько недокрутов.

Александра Трусова не сумела исполнить все три сольных четверных прыжка: сальхов, лутц и тулуп. Каскад с четверным тулупом Трусова выполнила, но с ошибкой на приземлении с первого прыжка, за что получила снижение оценки от судей. Ещё раз Александра упала после тройного лутца.

В итоге на третье место поднялась безупречно откатавшая свою программу Анастасия Гулякова.

Фигурное катание. Гран-при России. Москва

Женщины

1. Елизавета Туктамышева – 223,39

2. Алёна Косторная – 220,78

3. Анастасия Гулякова – 199,03

4. Александра Трусова – 198,93