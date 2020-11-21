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Елизавета Туктамышева — о победе на Гран-при России: просто хочу насладиться этим моментом

Елизавета Туктамышева — о победе на Гран-при России: просто хочу насладиться этим моментом
Фигурное катание / Гран-при 0

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева прокомментировала победу на Гран-при России. Благодаря практически безупречному прокату произвольной программы, в которой было исполнено два тройных акселя, ученица Алексея Мишина опередила Алёну Косторную, не включившую в программу элемент ультра-си.

«Прекрасно себя чувствую, давно не выигрывала уже ничего.

Насколько нервозным было ожидание? Не нервозно, потому что я знала, что сделала практически всё, что могла. Это был как десерт — что я смело смогла победить. Поэтому спокойно. Ох… Я в шоке. Я не видела просто, как Алёна откатала, и ожидала другого, как обычно.

Как буду отмечать? Я просто хочу насладиться этим моментом. Надеюсь, что это старт придаст мне воодушевления работать дальше и показывать результаты ещё лучше на следующих соревнованиях. Сейчас хочется просто отдыхать», — приводит слова Туктамышевой Sport24.

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