Елизавета Туктамышева — о победе на Гран-при России: просто хочу насладиться этим моментом

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева прокомментировала победу на Гран-при России. Благодаря практически безупречному прокату произвольной программы, в которой было исполнено два тройных акселя, ученица Алексея Мишина опередила Алёну Косторную, не включившую в программу элемент ультра-си.
«Прекрасно себя чувствую, давно не выигрывала уже ничего.
Насколько нервозным было ожидание? Не нервозно, потому что я знала, что сделала практически всё, что могла. Это был как десерт — что я смело смогла победить. Поэтому спокойно. Ох… Я в шоке. Я не видела просто, как Алёна откатала, и ожидала другого, как обычно.
Как буду отмечать? Я просто хочу насладиться этим моментом. Надеюсь, что это старт придаст мне воодушевления работать дальше и показывать результаты ещё лучше на следующих соревнованиях. Сейчас хочется просто отдыхать», — приводит слова Туктамышевой Sport24.
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