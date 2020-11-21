Трусова падала, Косторная смеялась с Плющенко, Туктамышева кривлялась на льду. Лучшие фото

Сегодня, 21 ноября, в Москве на льду арены «Мегаспорт» Елизавета Туктамышева стала победительницей Гран-при России в женском одиночном катании. Алёна Косторная стала второй, третью строчку заняла Анастасия Гулякова.

Чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями этапа в парном катании.

Россиянин Михаил Коляда выиграл Гран-при России в мужском одиночном катании. 25-летний спортсмен получил от судей 281,89 балла. Вторым стал грузинский фигурист Морис Квителашвили, получивший оценку 275,80 балла. Третий результат показал россиянин Пётр Гуменник.

Чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали победителями российского этапа серии Гран-при в танцах на льду.

Лучшие фото с произвольной программы Гран-при «Кубок Ростелеком» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.