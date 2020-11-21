Тодоренко показала огромный синяк на бедре. Это последствия тренировок с Костомаровым
Стало известно, какие травмы можно получить на тренировках «Ледникового периода» с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым. Об этом в ролике проекта рассказал ведущая Регина Тодоренко, которая является партнёршей фигуриста.
Регина приспустила брюки и показала огромный синяк в верхней части бедра, который обнаружила у себя после тренировок.
«Опа. Нормуль-нормуль. Вот так мы делаем поддержки», — отреагировал Костомаров.
На «Ледниковом периоде» Тодоренко и Костомаров традиционно получают от судей высокие оценки за исполнение номеров. И это не удивительно, ведь Роман в дуэте с Татьяной Навкой стал олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира, трёхкратным чемпионом Европы и трёхкратным победителем финалов Гран-при.
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