Четыре падения Александры Трусовой в произвольной программе на Гран-при России. Видео

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова на Гран-при России показала один из худших прокатов в карьере. Трусова, шедшая третьей после короткой программы, заявила четыре четверных прыжка в произвольную, но исполнила хоть и с ошибкой, только один. В начале программы Трусова трижды упала – после исполнения четверных сальхова, лутца и тулупа. Четверной тулуп в каскаде Александра исполнила с ошибкой. Ещё одно падение произошло после исполнения тройного лутца.

Трусова выступала в Москве в новом костюме, из рукавов которого, по задумке дизайнеров в ходе проката должны были появиться шипы, так как она изображала злого рока «Ромео и Джульетты». Подняться на пьедестал Александра не смогла, став четвёртой.

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