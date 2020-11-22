Произвольная программа Алёны Косторной на Гран-при России. Видео
Чемпионка Европы Алёна Косторная порадовала зрителей, собравшихся на этапе Гран-при в «Мегаспорте», чистым прокатом произвольной программы, поставленной канадским хореографом Ше-Линн Бурн на музыку композитора Абеля Коженевского к трём кинофильмам: «Под покровом ночи», «МЫ. Верим в любовь» и «Ромео и Джульетта».
При этом Косторная не воспользовалась своим главным оружием – тройным акселем, который помог ей выиграть несколько турниров в сезоне-2019/2020. При этом Алёна исполнила сложные каскады тройной флип – тройной тулуп и тройной флип – ойлер – тройной сальхов. Однако арбитры нашли несколько недокрутов в прокате Косторной, она вторая.
Видео можно посмотреть на странице Первого канала в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.
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