Жулин: победа Туктамышевой — это победа Мишина, профессора во всех ипостасях

Призёр Олимпийских игр, известный тренер Александр Жулин подвёл итоги произвольной программы в женском одиночном катании на Гран-при России.

Победу одержала Елизавета Туктамышева, второй стала Алёна Косторная, третьей – Анастасия Гулякова, а Александра Трусова заняла 4-е место.

«Победа Туктамышевой — это победа Мишина, профессора во всех ипостасях: в мужском и женском катании. Да, я думал, что Лиза может включиться в борьбу за второе место, но то, что она выиграла, явилось для меня неожиданностью. Это, конечно, потрясающая победа. Судя по реакции зала можно было понять: прокат замечательный. Я от души поздравляю ее и тренера.

Я считал, что первое место будет за Сашей Трусовой, но сегодня был явно не её день. Бывает, это спорт. Человек шел на очень сложные прыжки, но не ее вечер, и все по делу. Даже не знаю, с чем это связано, это может знать только тренер. Буквально неделю назад это был суперпрокат с 3 четвертными, а сегодня пошла примерно на всё то же самое, но не сложилось. Это очень огромная нагрузка. Может, было не очень важное самочувствие, может ещё что-то. Это одиночное катание, здесь от 1-го места до 2-го один шаг.

По Алене Косторной мне сложно сказать, там были сломанные ботинки и история с поздним переходом. Конечно, пока этого контента явно не хватает, вы сами видите, что Лиза Туктамышева ее обыграла, включив два тройных акселя. Алена пока не показывает данные прыжки, и это не ее уровень», — приводит слова Жулина Sport24.