Бетина Попова — о победе Елизаветы Туктамышевой: лучшая! Просто восторг!

Чемпионка Универсиады-2019 Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду, прокомментировала победу Елизаветы Туктамышевой на Гран-при России в Москве. Туктамышева допустила только одну незначительную ошибку — на приземлении с сольного тройного акселя.

«Лучшая! Елизавета Туктамышева, прекрасная программа, роскошное исполнение, сложнейшие элементы, великолепное взрослое катание, ярчайшие эмоции! Просто восторг! Такое фигурное катание я люблю», — написала Попопа в своём «инстаграме».

По итогам двух программу Туктамышева получила 223,39 балла. Второе место заняла Алёна Косторная (220,78), тройку призёров замкнула Анастасия Гулякова (199,03). Александра Трусова неожиданно не попала в первую тройку (198,93).