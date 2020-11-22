Бетина Попова — о победе Елизаветы Туктамышевой: лучшая! Просто восторг!
Чемпионка Универсиады-2019 Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду, прокомментировала победу Елизаветы Туктамышевой на Гран-при России в Москве. Туктамышева допустила только одну незначительную ошибку — на приземлении с сольного тройного акселя.
«Лучшая! Елизавета Туктамышева, прекрасная программа, роскошное исполнение, сложнейшие элементы, великолепное взрослое катание, ярчайшие эмоции! Просто восторг! Такое фигурное катание я люблю», — написала Попопа в своём «инстаграме».
По итогам двух программу Туктамышева получила 223,39 балла. Второе место заняла Алёна Косторная (220,78), тройку призёров замкнула Анастасия Гулякова (199,03). Александра Трусова неожиданно не попала в первую тройку (198,93).
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