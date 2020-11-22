Елена Радионова — о победе Туктамышевой: это было дерзкое катание
Бывшая российская фигуристка Елена Радионова прокомментировала победу Елизаветы Туктамышевой на Гран-при России в Москве.
«Поздравляю Лизу Туктамышеву с чемпионством. Это было действительно чемпионское катание. Дерзкое, уверенное. Всё было сделано чётко. Это было классно. У Лизы сложный путь, и я очень рада, что она наконец выиграла. Она настоящий боец. Всё было абсолютно честно и справедливо», — приводит слова Радионовой «Р-Спорт».
Туктамышева допустила только одну незначительную ошибку — на приземлении с сольного тройного акселя. По итогам двух программ Елизавета получила 223,39 балла. Второе место на соревнованиях в Москве заняла Алёна Косторная (220,78), тройку призёров замкнула Анастасия Гулякова (199,03).
Елизавета Туктамышева: работа не закончена! Верьте Императрице
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