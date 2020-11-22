Тодоренко поцеловалась с Костомаровым в эфире «Ледникового периода»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров и телеведущая Регина Тодоренко представили очередной прокат на передаче «Ледниковый период». На этот раз в качестве музыкального сопровождения была выбрана песня «Caruso» в исполнении оперного певца Лучано Паваротти. В конце выступления пара слилась в поцелуе.
«Я уж думал, вы там не отпустите друг друга», — прокомментировал поцелуй Илья Авербух.
Самим прокатом, впрочем, были впечатлены не все члены жюри.
«Всем ребятам хочется ставить наивысший бал. Тем более мне, человеку, который знает, как это — ждать этих оценок 6,0. Но всё познаётся в сравнении. Казалось бы, прекрасный номер. Вы знаете, как я вас всех люблю, но сегодня, по сравнению с прошлым номером, мне немножко не хватило. Мы, конечно, придираемся, но хочется, чтобы вы сделали что-то такое, чтобы нас всколыхнуло. А вы это сделать можете», — сказала одна из судей — Татьяна Навка.
Видео можно посмотреть на канале «Ледникового периода» в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.
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