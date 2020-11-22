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Херш: у команды Тутберидзе есть дела поважнее, чем ухмылки над Трусовой и Косторной

Херш: у команды Тутберидзе есть дела поважнее, чем ухмылки над Трусовой и Косторной
Фигурное катание / Гран-при 0

Американский журналист Филипп Херш поделился впечатлениями от произвольной программы у женщин на Гран-при России по фигурному катанию. Победу на соревнованиях в Москве одержала Елизавета Туктамышева. Второе место заняла Алёна Косторная, третьей стала Анастасия Гулякова. Подопечные Этери ТутберидзеЕвгения Медведева и Анна Щербакова — пропустили соревнования из-за проблем со здоровьем.

«Только что посмотрел произвольную программу у женщин на Гран-при России. Думаю, я услышал, как смеётся Этери.

Конечно, у её команды есть дела поважнее, чем ухмылки над неутешительным выступлением двух старлеток, Трусовой и Косторной, перешедших в лагерь Плющенко. Евгения Медведева сдала положительный тест на COVID-19, а у Анны Щербаковой подозрение на пневмонию», — написал Херш в своём «твиттере».

Американский журналист обратится в ISU из-за нарушений мер против COVID на Гран-при России
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