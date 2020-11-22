Дизайнер — о платье Трусовой: это не моя работа. Отстаньте со своими комментариями

Дизайнер Алёна Куклычёва сообщила, что новое платье для произвольной программы фигуристки Александры Трусовой не является её работой. Она создала платье, в котором фигуристка выступала в короткой программе.



«Это не моя работа. Отстаньте, пожалуйста, от меня со своими комментариями. Моё платье — для короткой программы. На этом всё!» – написала Куклычева в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Алёны Куклычёвой

Александра Трусова неудачно выступила в произвольной программе на Гран-при России. Двукратная чемпионка мира среди юниоров, шедшая третьей после короткой программы, заявила четыре четверных прыжка, но исполнила, притом с ошибкой, только один. В начале программы Трусова трижды упала — после исполнения четверных сальхова, лутца и тулупа. Ещё одно падение произошло после исполнения тройного лутца. В итоге Трусова заняла четвёртое место.