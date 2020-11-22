«Всё дело в фотографе». Татьяна Навка поделилась стильным фото
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка разместила стильное фото в своём «инстаграме».
«Всё дело в фотографе», — подписала снимок Навка.
Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Навки
Подписчики позитивно оценили фотографию Навки:
«Красавица!»
«И, конечно, модель Татьяна хороша!»
«Богиня!»
«Сногсшибательна»
«Элегантность плюс красота и стиль!»
В паре с Романом Костомаровым Татьяна — олимпийская чемпионка (2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). В дуэте с Николаем Морозовым Навка дважды выиграла чемпионат Беларуси (1997, 1998). В 2004 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.
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