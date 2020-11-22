«Всё дело в фотографе». Татьяна Навка поделилась стильным фото

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка разместила стильное фото в своём «инстаграме».

«Всё дело в фотографе», — подписала снимок Навка.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Навки

Подписчики позитивно оценили фотографию Навки:

«Красавица!»

«И, конечно, модель Татьяна хороша!»

«Богиня!»

«Сногсшибательна»

«Элегантность плюс красота и стиль!»

В паре с Романом Костомаровым Татьяна — олимпийская чемпионка (2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). В дуэте с Николаем Морозовым Навка дважды выиграла чемпионат Беларуси (1997, 1998). В 2004 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.