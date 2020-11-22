Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Всё дело в фотографе». Татьяна Навка поделилась стильным фото

«Всё дело в фотографе». Татьяна Навка поделилась стильным фото
Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка разместила стильное фото в своём «инстаграме».

«Всё дело в фотографе», — подписала снимок Навка.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Навки

Подписчики позитивно оценили фотографию Навки:
«Красавица!»
«И, конечно, модель Татьяна хороша!»
«Богиня!»
«Сногсшибательна»
«Элегантность плюс красота и стиль!»

В паре с Романом Костомаровым Татьяна — олимпийская чемпионка (2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). В дуэте с Николаем Морозовым Навка дважды выиграла чемпионат Беларуси (1997, 1998). В 2004 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.

«Похожи?» Татьяна Навка показала фото с Алиной Загитовой
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020