Елена Радионова: Сашу Трусову жалко

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года в женском одиночном катании Елена Радионова прокомментировала выступление Александры Трусовой в произвольной программе на Гран-при России.
«Сашу Трусову жалко, она была непохожа на себя в произвольной. Программа получилась смазанной, потому что хотела сделать четверные. Ей это не удавалось, но, мне показалось, все её мысли были абсолютно заточены на прыжки.
А ключевым из них, по-моему, был первый сальхов. Сделай его, и она изменила бы ход программы. А вообще ничего страшного, это тоже опыт, у нее всё получится. Время до чемпионата России ещё есть, можно многое исправить. Но главное, что Саша не стоит на месте — она прогрессирует», — цитирует Радионову РИА «Новости».
Трусова не сумела исполнить все три сольных четверных прыжка — сальхов, лутц и тулуп. Каскад с четверным тулупом фигуристка исполнила, но с ошибкой на приземлении с первого прыжка, за что получила снижение оценки от судей. К тому же Александра упала после тройного лутца.
Победительницей соревнований в Москве стала Елизавета Туктамышева.
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