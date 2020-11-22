Мария Бутырская: на Туктамышеву сейчас должны равняться

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала результаты Гран-при России в женском одиночном катании. Победу одержала Елизавета Туктамышева. Второе место заняла Алёна Косторная, третьей стала Анастасия Гулякова.

«Впечатления от выступления Туктамышевой потрясающие. Лиза готова кататься на таком уровне стабильно. Она чувствует себя отлично, находится в хорошей форме. Лиза, наша Лиза! На неё должны сейчас равняться, она пример для подражания. Уверена, к чемпионату Европы и мира она поставит четверной.



Что касается Косторной, то я её люблю — лёгкая, женственная, чувствует музыку, но мы же привыкли видеть тройные аксели в программе. Конечно, мне их не хватало. Куда делся тройной аксель? Алёна может их делать. Надеемся, это временно. Вчерашние соревнования — не основной старт сезона.



Трусова же пробует, экспериментирует. Саша не боится ничего. Вчера чуть перенервничала, случился сбой. Такое случается у любого спортсмена. Надо понимать, что выступают люди, у которых бывают сбои. Возвращение к Тутберидзе? У Трусовой с Плющенко ещё начало работы, надо привыкнуть друг к другу. Добавляется желание с кем-то побороться, но надо понимать, что борются они всегда только с собой. Не надо никому ничего доказывать», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.