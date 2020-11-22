Евгения Медведева рассказала о самочувствии
Двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о самочувствии. Вчера, 21 ноября, появилась информация, что она заразилась коронавирусной инфекцией.
«Всем спасибо, что беспокоитесь о моём здоровье. У меня было осложнения из-за спины, также сильная простуда. Детали о простуде хотела бы опустить, так как мне 21 год, я молодая, и говорить много о здоровье и болячках неправильно. Скажу только, что это достаточно тяжело.
Но я уже давно иду на поправку, восстанавливаюсь более трёх недель. Через несколько дней, надеюсь, буду в строю», — написала Медведева в «Инстаграме».
Евгения, являющаяся двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года, пропустила этап Гран-при в Москве.
Источник: Евгения Медведева заразилась коронавирусом
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