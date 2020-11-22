Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Евгения Медведева рассказала о самочувствии

Евгения Медведева рассказала о самочувствии
Фигурное катание / Гран-при 0

Двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о самочувствии. Вчера, 21 ноября, появилась информация, что она заразилась коронавирусной инфекцией.

«Всем спасибо, что беспокоитесь о моём здоровье. У меня было осложнения из-за спины, также сильная простуда. Детали о простуде хотела бы опустить, так как мне 21 год, я молодая, и говорить много о здоровье и болячках неправильно. Скажу только, что это достаточно тяжело.

Но я уже давно иду на поправку, восстанавливаюсь более трёх недель. Через несколько дней, надеюсь, буду в строю», — написала Медведева в «Инстаграме».

Евгения, являющаяся двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года, пропустила этап Гран-при в Москве.

Источник: Евгения Медведева заразилась коронавирусом
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020