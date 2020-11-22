Новый показательный номер Александры Трусовой на Гран-при России. Видео

Двукратная чемпионка мира среди юниоров и главная неудачница Гран-при России Александра Трусова представила новую показательную программу под композицию Game of survival певицы Руэль во время показательных выступлений на Rostelecom Cup.

Трусова, заявившая четыре четверных прыжка в произвольной программе, считалась главной фавориткой соревнований. Однако прыжки Александре не удались. Трусова сорвала три четверных и тройной лутц, да и четверной тулуп в каскаде был исполнен с ошибкой. В итоге Александра осталась за чертой пьедестала почёта.

В новом показательном номере падения были только постановочные. Отметим, что на лёд фигуристка впервые в сезоне вышла в комбинезоне.

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