Новый показательный номер Александры Трусовой на Гран-при России. Видео

Двукратная чемпионка мира среди юниоров и главная неудачница Гран-при России Александра Трусова представила новую показательную программу под композицию Game of survival певицы Руэль во время показательных выступлений на Rostelecom Cup.
Трусова, заявившая четыре четверных прыжка в произвольной программе, считалась главной фавориткой соревнований. Однако прыжки Александре не удались. Трусова сорвала три четверных и тройной лутц, да и четверной тулуп в каскаде был исполнен с ошибкой. В итоге Александра осталась за чертой пьедестала почёта.
В новом показательном номере падения были только постановочные. Отметим, что на лёд фигуристка впервые в сезоне вышла в комбинезоне.
Видео можно посмотреть на странице Первого канала в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.
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