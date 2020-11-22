Илья Авербух поздравил Алексея Мишина с триумфом на Гран-при России

Призёр олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух поздравил заслуженного тренера СССР и России Алексея Мишина с триумфом его подопечных на Гран-при России. Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда стали победителями соревнований, Анастасия Гулякова заняла третье место. Авербух поставил произвольную программу Коляды.

«В первую очередь хочу поздравить, Алексея Николаевича Мишина со вчерашним триумфом в «Мегаспорте»! С блистательным выступлением и абсолютным чемпионством Елизаветы Туктамышевой!



Поздравляю Михаила Коляду с тем, что он, со своим наставником, точно и уверенно двигается к своей цели, своей мечте! Миша, я рад, что та совместная работа, которую мы провели все вместе, помогает тебе в этом, а зал вновь приветствует тебя стоя!» — написал Авербух на своей странице в «Инстаграме».