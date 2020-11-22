«Ангелы Плющенко» подвели итоги Гран-при России по фигурному катанию

Академия «Ангелы Плющенко» подвела итоги выступления своих воспитанников на Гран-при России.

Лучший результат показала Алёна Косторная, ставшая второй в женском одиночном катании. Александра Трусова с четырьмя падениями осталась без медали, не удался прокат и победителю двух этапов Кубка России Артёму Ковалёву.

«Завершился этап серии Гран-При Rostelecom cup в Москве. К сожалению, не всё получилось. Не отчаиваемся, работаем дальше. Спасибо зрителям за поддержку спортсменов и за тёплые слова в адрес тренеров. Будем работать, стараться радовать болельщиков хорошими прокатами и достойными результатами. Всем хорошего настроения и отличных выходных.

В «карусели» фото вчерашнего дня. На фото — Александра Трусова, Артём Ковалёв, Екатерина Рябова, Алёна Косторная с тренерами Александром Волковым, Евгением Плющенко, Дмитрием Михайловым, Сергеем Розановым», — написано на странице академии «Ангелы Плющенко» в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице академии «Ангелы Плющенко» в «Инстаграме».