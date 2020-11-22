Алина Загитова показала подарки болельщиков, полученные на гала-шоу Гран-при России

Олимпийская чемпионка, победительница чемпионатов мира и Европы в женском одиночном катании Алина Загитова показала кучу плюшевых сердец, полученных от болельщиков после выступления в гала-шоу Гран-при России.
«Просто спасибо», — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме».
Фото и видео можно посмотреть на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».
Во время гала-шоу Гран-при России Загитова исполнила два номера. Первым стала показательная программа сезона-2019/2020 «Жизнь», в качестве музыкального сопровождения которой выбрана композиция французского творческого коллектива M83 Outro. Номер стал посвящением Людмиле Шалашовой, маме хореографа Даниила Глейхенгауза, которая также работала с фигуристами группы Этери Тутберидзе.
Во втором номере Загитова предстала в образе лирической героини Виктора Гюго Эсмеральды. В качестве сопровождения была использована музыка из мюзикла «Нотр-Дам де Пари». Эта постановка должна была стать произвольной программой фигуристки на сезон-2020/2021.
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