Загитова вернулась на лёд в роковом платье, Туктамышева зажигала с саксофоном. Лучшие фото
22 ноября в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» состоялось гала-шоу Гран-при «Кубок Ростелеком». Среди участников показательных выступлений оказалась олимпийская чемпионка Алина Загитова, а также другая ученица группы Этери Тутберидзе Камила Валиева. Загитова отлично передала эмоциональный настрой проката, но не сумела справиться со всеми прыжками, упав с тройного лутца.
Камила Валиева поучаствовала в необычном номере грузинского фигуриста Мориса Квителашвили, который привёл в восторг как зрителей, так и других фигуристов. Она появилась на льду во время объявления фамилии спортсмена и стала вызывать джинна из старой лампы.
Лучшие кадры с гала-шоу фигуристов — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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