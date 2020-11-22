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Лучшие фото с гала-шоу Гран-при России: Загитова, Туктамышева, Трусова, Косторная

Алина Загитова и Елизавета Туктамышева
Загитова вернулась на лёд в роковом платье, Туктамышева зажигала с саксофоном. Лучшие фото
Фигурное катание / Гран-при 0

22 ноября в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» состоялось гала-шоу Гран-при «Кубок Ростелеком». Среди участников показательных выступлений оказалась олимпийская чемпионка Алина Загитова, а также другая ученица группы Этери Тутберидзе Камила Валиева. Загитова отлично передала эмоциональный настрой проката, но не сумела справиться со всеми прыжками, упав с тройного лутца.

Камила Валиева поучаствовала в необычном номере грузинского фигуриста Мориса Квителашвили, который привёл в восторг как зрителей, так и других фигуристов. Она появилась на льду во время объявления фамилии спортсмена и стала вызывать джинна из старой лампы.

Лучшие кадры с гала-шоу фигуристов — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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