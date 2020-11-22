Даниил Глейхенгауз подвёл итоги Rostelecom Cup для группы Этери Тутберидзе

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз после красочного гала-шоу Гран-при России поздравил единственного представителя команды грузинского фигуриста Мориса Квителашвили, с серебряной медалью, а Алину Загитову, Камилу Валиеву и юных Николая Колесникова и Арсения Федотова с прекрасным прокатом в показательных выступлениях.

«Вот таким праздничным шоу завершился этап Гран-при по фигурному катанию Cup of Russia! Поздравляю Мориса Квителашвили с прекрасным выступлением и серебряной медалью. Очень обидно, что Анечка Щербакова не смогла выступить из-за болезни, но здоровье важнее всего, и всё у нас ещё впереди! Спасибо Алине Загитовой, Камиле Валиевой, Николаю Колесникову и Арсению Федотову за отличное выступление в показательных выступлениях! Спасибо всем нашим болельщикам за поддержку, мы вас очень ценим! #teamtutberidze навсегда!» — написал Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме».

Фото и видео можно посмотреть на странице Даниила Глейхенгауза в «Инстаграме».

«Эсмеральда» Алины Загитовой в гала-шоу Гран-при России. Видео